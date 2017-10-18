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Тема дня

Отличие кредитной истории от кредитного рейтинга

Кредитный рейтинг и кредитная история – это два разных показателя платежеспособности физлица. Они помогают финансовым учреждениям оценить риски при принятии решений о кредитовании конкретных заемщиков. Что такое кредитная история? В общепринятом понимании кредитная история – это история исполнения долговых обязательств физлица. Основные сведения в КИ заносятся сотрудниками банков, МФО, КПК и МКК. Дополнительные данные о долгах физлица могут внести операторы сотовой связи и судебные приставы в случае […]

Интервью

Что такое скоринг? Как получить высокий скоринговый балл?

На вопросы читателей отвечает Елена Иванова, кредитный брокер и эксперт портала Миркредит. Скоринг – это специальная программа, используемая кредиторами (банками или МФО), которая в автоматическом режиме проверяет указанные клиентом анкетные сведения и выносит окончательное или предварительно решение по заявке. Используется для оптимизации и ускорения процессов проверки заявок. Скоринг может являться основным этапом при анализе клиента […]

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Финансовые новости и полезные статьи

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Амнистия для клиентов МФО – процесс стартовал

01.07.2019

Свыше 50% россиян испытывают затруднения с процессом погашения долгов перед микрокредитными и микрофинансовыми организациями. Согласно официальной статистике у 9% клиентов МФО имеются просрочки по обязательным платежам, при этом 10% от общего количества клиентов микрофинансовых организаций пытались реструктуризировать долги, обращаясь за помощью в банки. Столь печальное положение вещей не могло остаться без внимания со стороны Центрального […]

В РФ оформить микрозайм станет труднее

06.06.2019

Списанные займы больше не будут облагаться налогом

27.09.2018

Правовая помощь становится доступнее с МигКредит

28.05.2018

Исследования по кредитному мошенничеству – реалии сегодняшнего дня

26.04.2018

«Е-заем» теперь будет получать данные об отказниках

10.04.2018

МигКредит теперь дает возможность получить займ студентам

05.04.2018

Займ со скидкой к 23 февраля от МФК Честное Слово

15.02.2021

Займ с 30% скидкой ко Дню защитника Отечества дарит МФК «Честное слово» абсолютно всем клиентам. Чтобы стать участником, стоит всего лишь активировать специальный промокод во время оформления микрозайма. Он подарит возможность пользоваться деньгами 5 дней бесплатно. Правила для участников: оформить микрокредит с 15 по 23 февраля; ввести в заявке специальный промокод 23FEBR; погасить заем своевременно. Перейти к оформлению Чтобы […]

Три дня без процентов в МФК «Честное слово»

27.07.2020

Быстроденьги раздает деньги постоянным клиентам

11.07.2020

«Честное Слово» разыграет погашение займа

06.03.2020

Платиза возвращает акцию «Счастливый заем»

05.03.2020

Розыгрыш денежных подарков на 23 февраля и 8 марта от компании Creditplus

21.02.2020

В компании Moneyman «Февральский беспредел». Разыгрывается Iphone 11!

18.02.2020

Банкам вводят запрет на отказ в транзакциях

10.07.2020

ЦБ решил не давать отсрочку платежей по кредиту на время карантина

04.04.2020

Что будет с курсом доллара в 2020 году?

05.02.2020

В России введены новые ограничения на кредиты и займы

01.07.2019

Сбербанк ввел возможность перевода средств с кредитной карты на дебетовую

26.06.2019

Клиенты банков недовольны принуждением сдавать биометрию

18.06.2019

Роскомнадзор поможет избавиться от незаконно оформленных займов

11.07.2020

Гражданам, чьи паспортные данные попали в руки мошенникам, оформившим займы в МФО, вызвался помочь Роскомнадзор. Пару лет назад на официальном портале Роскомнадзора была опубликована статья, в которой обманутым аферистами людям предлагалось оставлять жалобы в РНК. Следует отметить, что РНК действительно помог многим. Для решения спорных вопросов привлекались правоохранительные органы. Утечка персональной информации и оформление займов […]

США запустили печатный станок: будет ли дорожать рубль?

30.03.2020

Пенсионеры получат выплаты за карантин

25.03.2020

Изменения ставки НДС с 1 октября 2019 года

19.09.2019

Почему цены на продукты должны расти?

27.02.2019

Должникам станет легче выезжать за границу

03.10.2018

Портфель займов МФО сильно вырос в конце 2017 года

08.02.2018

Отличие кредитной истории от кредитного рейтинга

07.05.2021

Кредитный рейтинг и кредитная история – это два разных показателя платежеспособности физлица. Они помогают финансовым учреждениям оценить риски при принятии решений о кредитовании конкретных заемщиков. Что такое кредитная история? В общепринятом понимании кредитная история – это история исполнения долговых обязательств физлица. Основные сведения в КИ заносятся сотрудниками банков, МФО, КПК и МКК. Дополнительные данные о долгах физлица могут внести операторы сотовой связи и судебные приставы в случае […]

Как отказаться от оформленного кредита?

06.05.2021

Что означает показатель долговой нагрузки заемщика?

06.04.2021

Новогодние кредиты: условия и предложения от банков

22.12.2020

Как работают банки в новогодние праздники 2021?

18.12.2020

Как списать долги по ЖКХ?

30.06.2020

Куда пожаловаться на МФО?

29.06.2020
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      Вся информация о финансовом рынке на одной площадке

      Микрофинансовые организации существуют не так давно, но уже заняли достойное место на рынке кредитования России. Непредвиденные расходы могут возникнуть в любой момент, но обращаться в банк за небольшой суммой не имеет смысла. Знакомые или родственники не всегда могут выручить, к тому же обычно люди не хотят афишировать свои финансовые проблемы. Хорошим выходом из такой ситуации может стать срочный онлайн-займ на карту.

      Плюсы быстрых займов


      Достоинства быстрых кредитов уже оценили тысячи людей. В отличие от банков взять в долг деньги в МФК можно круглосуточно и практически мгновенно. Достаточно высокий процент компенсируется удобством получения и отсутствием необходимости добирать справки: нужно только иметь паспорт.

      Обычно микрокредитные компании предоставляют займы на срок, не превышающий 30 дней. Но есть и исключения. Некоторые МФО выдают физическим лицам деньги и на год. Дневная процентная ставка в этом случае будет гораздо меньше.

      Сервисы онлайн-займов: особенности и преимущества


      Предложений по кредитам и займам сейчас немало, и самостоятельно выбрать лучший вариант бывает трудно. На помощь может прийти специальный портал займов. Этот ресурс представляет самые популярные и выгодные кредитные продукты банков, МФО, а иногда и частных лиц. Воспользовавшись таким сайтом, заемщик получает серьезные преимущества:

      • Здесь есть полная и подробная информация о процентной ставке, сумме, возможных способах получения денег и других особенностях кредитного продукта.

      • Подбор предложений в режиме онлайн позволяет сэкономить немало времени и сил.

      • Можно за несколько минут выбрать лучший вариант и сразу отправить заявку. Чтобы увеличить шансы на одобрение, стоит подать заявку в несколько организаций.

      • После этого остается дождаться звонка от представителя компании, обсудить условия и получить деньги любым из доступных способов.


      Возможности ресурса Mircredit


      Компания Mircredit – один из самых удобных сайтов, на котором представлен подробный каталог микрофинансовых организаций. Здесь можно найти не только лучшие предложения по быстрым займам, но и рейтинги известных компаний, а также актуальную и полезную информацию о страховании, депозитах, особенностях оформления банковских карт.

      Чтобы получить деньги быстро и без отказа, нужно выбрать из списка городов свой населенный пункт, и сразу откроется список доступных предложений. Информация постоянно обновляется, поэтому стоит обратить внимание на акции и спецпредложения от МФО. Некоторые из них дают возможность получить быстрый займ даже под 0%.

      Если возникли финансовые затруднения, не стоит тратить время на поездки по кредитным организациям и изучение множества сайтов. С помощью компании МКК можно избежать ошибок и лишних переплат.
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